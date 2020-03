Fradelos: Desconhecidos voltam a poluir local que foi alvo de ação de limpeza a semana passada

Decorreu no passado fim de semana, uma ação de limpeza das margens do Rio Ave, na freguesia de Fradelos, em Vila Nova de Famalicão. A iniciativa foi levada a cabo pela associação Fradelos Verde, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão.

Poucos dias depois a população voltou a ser surpreendia quando, no local que foi alvo da ação de limpeza, desconhecidos voltaram a encher aquele espaço de lixo.

Dos objetos encontrados podem-se ver sofás, carrinhos de bebé, mobílias, roupas e grades de cerveja.