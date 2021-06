Fórum Económico sobre o pós-covid em Famalicão

No dia 22 de junho, na Casa das Artes, decorre o 3.º Fórum Económico Famalicão Made In, dedicado ao tema “Pós-Covid: O Desafio Maior”. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Jornal de Notícias e a Câmara Municipal de Famalicão.

Foram convidados o economista Daniel Bessa, o presidente da CCDR-Norte, António Cunha, e o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis.

O objetivo desta conferência passa por debater temas como a recuperação económica e o melhor uso a dar aos fundos da chamada “bazuca” europeia, as novas formas de emprego, a (fundamental) transição digital, a decisiva sustentabilidade ambiental.

A sessão de abertura está agendada para as 14h30 e conta com as participações da diretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso, e do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. Segue-se uma intervenção via digital de Margrethe Vestager, Comissária Europeia da Concorrência e Vice-Presidente Executiva de Uma Europa Preparada para a Era Digital. Pelas 15h00, intervém o economista Daniel Bessa.

Segue-se o painel de debate com as intervenções de Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social; António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Norte; Guta Moura Guedes, Diretora da Experimenta; Manuel Gonçalves, diretor executivo da Têxtil Manuel Gonçalves e moderação de Paulo Ferreira, jornalista do JN. Para encerramento está prevista a presença do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

O evento é de entrada gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória através do site do JN.