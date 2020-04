Formações modulares gratuitas em Famalicão

As formações modulares gratuitas que estavam previstas no âmbito do Centro Qualifica de Famalicão estão, agora, disponíveis no modelo à distância/online.

Estas ações de formação, com a duração de 25 ou 50 horas, são financiadas pelo PORTUGAL 2020/POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego) e são destinadas a pessoas em idade ativa que estejam empregados ou desempregados.

Informática – Folha de Cálculo, Primeiros Socorros, Agricultura, Ciências Informáticas, Comportamental, Contabilidade e Fiscalidade e Direito são algumas das formações disponíveis.

Inscreva-se gratuitamente. Mais informações no Portal da Educação da Câmara Municipal de Famalicão.