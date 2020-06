Formação do GD Joane inicia trabalhos em agosto

O departamento de formação do GD Joane aponta o regresso às atividades do futebol de 11, a partir do dia 24 de agosto, e do futebol de 7, a partir de 7 de setembro.

As inscrições para a nova época podem ser efetuadas a partir do dia 29 de junho, com preenchimento de ficha de matrícula, em https://www.gdjoane.pt, enquanto que a inscrição deverá ser realizada presencialmente na secretaria do clube, de segunda a sexta das 14h30 às 19 horas.

O clube está a trabalhar no plano de contingência e intervenção nas instalações, no sentido de poder dar ao atletas as melhores condições de higiene e segurança.

As medidas agora comunicadas serão analisadas e avaliadas de forma constante, podendo ser objeto de alteração a todo o momento.