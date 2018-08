Força aérea resgata turista na Praia da Ursa

Um helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea foi ativado na tarde de 20 de agosto para resgatar um homem, de 34 anos e nacionalidade italiana, na sequência de um acidente no mar na Praia da Ursa, em Sintra. O salvamento, o segundo realizado pela Força Aérea na Praia da Ursa esta semana e a terceira missão de resgate em dois dias, foi efetuado pela tripulação de alerta da Esquadra 751 – “Pumas”, sediada na Base Aérea N.º6, Montijo.

O alerta foi dado via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) pelas 17h40 e a coordenação esteve a cargo do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Cascais. Foram enviados para o local elementos da Polícia Marítima, uma viatura do projeto “SEAWATCH”, um carro e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.

Além do turista italiano, inicialmente em paragem cardiorrespiratória, uma mulher da mesma nacionalidade, ao tentar prestar auxilio, acabou por entrar numa situação de pré-afogamento. Foram assistidos no local e, após revertida a situação de ambos, a mulher foi imediatamente transportada de ambulância para uma unidade hospitalar.

Por outro lado, foi necessário o Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo de Lisboa empenhar o helicóptero da Força Aérea para transportar o homem até ao Aeródromo de Trânsito de Figo Maduro, de onde seguiu para o hospital.