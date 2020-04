Forave com ensino à distância

Desde o dia 18 de março que os cerca de 290 alunos da FORAVE passaram a assistir às aulas no Google Classroom, para poderem terminar o segundo período letivo e assim vai decorrer o terceiro período.

As circunstâncias excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19 que obrigaram à suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, remeteu a FORAVE para a criação de uma solução rápida que pudesse ir ao encontro do maior número de alunos possível e que permitisse o acompanhamento à distância, não só para manter o processo ensino aprendizagem, mas também para manter o relacionamento com os alunos, apoiá-los e minimizar receios e ansiedades resultantes de uma situação completamente nova e com grande impacto na vida escolar, pessoal, familiar e social dos jovens.

Para responder ao estado de pandemia provocado pelo Corona Virus, a FORAVE criou o Plano de Contingência COVID 19, que foi desenvolvido foi em 3 fases distintas.

Esta primeira experiência trouxe grande vantagem à FORAVE, para preparar o terceiro período e terminar o ano letivo sem prejuízo para os alunos.

Esta nova fase traz outras questões para resolver, relacionados com a execução da Formação em Contexto de Trabalho, com o término das PAP- Provas de Avaliação Profissional dos alunos finalistas e com as aulas práticas dos módulos da Componente Tecnológica.

Nestes pontos, os Conselhos de Turma, também realizados por vídeo reunião, foram decisivos relativamente à tomada de decisão e às opções alternativas para criar soluções adequadas às circunstâncias, garantindo a execução dos objetivos da formação e da aquisição das competências necessárias ao perfil profissional dos cursos.