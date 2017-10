FOLHADO DE PATO COM VINAGRETA DE MARACUJÁ E RÚCULA

Entradas e Petiscos

4 Retangulos massa folhada (9cm x 5cm)

Azeite q.b.

100g Cogumelos frescos

1 Cebola

1 Dente de alho

320g Pato cozido desfiado

2 c. sobremesa farinha

1 dl Vinho branco

1 c. sobremesa pinhões

Sal marinho q.b.

Tomilho q.b.

Rúcula selvagem q.b.

Coloque a massa folhada no forno pré-aquecido a 210ºC durante aproximadamente15 minutos ou até que fique folhada.

Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e salteie os cogumelos. Retire e tempere-os a gosto. Na mesma frigideira, adicione mais um pouco de azeite e a cebola e o alhos laminados. Assim que alourarem, acrescente o pato cozido desfiado e envolva bem. Polvilhe com a farinha e regue com o vinho branco.

Junte os pinhões, a rúcula e os cogumelos previamente salteados e tempere com sal, pimenta preta e tomilho.

Retire a massa folhada do forno e recheie com este preparado.

Lígia Santos

www.clubmastercook.com

www.casasdali.pt