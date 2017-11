FOGO DESTRÓI CASA NO VINHAL

Uma casa ficou parcialmente destruída, na tarde desta quarta-feira, na sequência de um fogo que deflagrou no terraço de uma moradia geminada, localizada no vinhal, nas proximidades do hospital, em Vila Nova de Famalicão.

Quando a equipa dos Bombeiros Voluntários de Famalicão chegou ao local a churrasqueira da casa, que armazenava alguma lenha, já estava tomada pelas chamas que se propagaram para a habitação.

Apesar de rapidamente controlado, o fumo proveniente do incêndio deixou a casa parcialmente destruída.

A causa do fogo é desconhecida, no momento em que tudo terá acontecido, não havia ninguém no interior da habitação.