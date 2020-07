Há pelo menos dez casos de covid 19 entre os funcionários da fábrica de conservas Gencoal, das Caxinas, Vila do Conde.

A empresa, com 170 trabalhadores, está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde, nomeadamente pela ARS Norte, que confirma o foco mas não avança com números.

Entretanto, estão a ser testadas todas as pessoas que estiveram em contacto com as pessoas infetadas.

Por enquanto, a Gencoal, que produz conservas de sardinha, cavala e salmão, continua a laborar.