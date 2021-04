Flávio Costa (ao centro da imagem) é uma das mais recentes apostas do departamento de scouting do Sporting, avança a imprensa desportiva.

O olheiro, que liderava o departamento de prospeção do F.C.Famalicão, terá deixado o emblema do norte para assinar com os leões.

Flávio Costa deve iniciar funções já na próxima semana.