Fisco lança novo alerta para tentativa de fraude

Esta segunda-feira, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) lançou um novo alerta para uma campanha de phishing. Através do envio de SMS, criminosos fazem passar-se pelo Fisco e tentam recolher informações pessoais dos visados para uso ilícito.

A AT, numa nota publicada, diz que «tem conhecimento de uma campanha de phishing que recorre a mensagens de texto (SMS) fraudulentas Estas mensagens, às quais a AT é alheia, são passíveis de comprometer a privacidade e a segurança de quem as recebe», avisa.

Os destinatários das mensagens são levados a aceder a links que remetem para páginas fraudulentas na Internet, as quais recolhem informação pessoal e confidencial para uso ilícito. A AT avisa que «estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas» e recomenda a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.