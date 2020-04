Finalmente: Vão avançar as obras de melhoramento da Av. 9 de Julho em Famalicão

A informação foi avançada aos órgãos de comunicação social através do deputado Jorge Paulo Oliveira, depois de uma série de denuncias feitas pelo famalicense na Assembleia da República, relacionadas com o estado de conservação da N206, em concreto, na zona da Avenida 9 de Julho.

Em resposta à interpelação de Jorge Paulo Oliveira, o ministro das infraestruturas e habitação informou que a “IP tem prevista uma intervenção no troço , encontrando-se atualmente a ser projetadas as intervenções preventivas e corretivas para o ano 2020”.

A obra “deverá estar concluída no final do 2º semestre do corrente ano”, esclareceu o gabinete do ministro Pedro Nuno Santos.

Recordamos que recentemente uma grande parte da N206 foi intervencionada, tendo ficado esquecido cerca de 1km de troço, que liga a “Rotunda do Marco” à Rotunda de Sto. António.