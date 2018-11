Final do concurso de fado é a 8 de novembro

O café-concerto da Casa das Artes recebe na noite do dia 8 de novembro, pelas 21h30, a 5.ª edição do Festival de Fado e Concurso do Fado Amador, organizado pela Câmara Municipal.

A famalicense Joana Filipa Sousa Campos, de 19 anos, é a mais jovem finalista do concurso que terá mais oito concorrentes oriundos de várias localidades da região Norte. Os outros finalistas são: Mário Bruno Vilaça de Matos, de 21 anos, de Braga; Nisa Isabel Neves Conde, de 28 anos, de Aveiro; Fernando Jorge Dias Costa, de 68 anos, da Trofa; Rosa Maria Moreira Veloso, de 43 anos, de Fafe; Mafalda Sofia Campos Leite, de 44 anos, de Santa Maria da Feira; Amélia Alves Ribeiro, de 66 anos, de Vila Nova de Gaia; Teresa Daniela Machado Fernandes, de 38 anos, de Guimarães; e Dinocrato Crugeira dos Santos Marques, de 55 anos, de S. João da Madeira.

Os candidatos serão avaliados por um júri. Segundo o regulamento, o vencedor recebe um prémio monetário de 250 euros e a atuação num dos principais eventos organizados pelo Município em 2019; o segundo 100 euros e o terceiro 50 euros. Será, ainda, atribuído a todos um certificado de participação e uma peça em cerâmica da Fundação Castro Alves.

Para fechar a noite, atuará a consagrada fadista famalicense, Florência (na foto), acompanhada pelos músicos Miguel Amaral (guitarra portuguesa), André Teixeira (viola de fado) e Filipe Teixeira (contrabaixo).