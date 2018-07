Fim-de-semana Zen em Famalicão

O “Famalicão Zen”, iniciativa dedicada à saúde e ao bem-estar, que contará com demonstrações gratuitas de terapias complementares e alternativas, workshops e palestras, aulas de Yoga e de meditação, entre outras atividades, decorre a partir do dia 20 de julho, no Parque da Devesa.



O evento convida todos os famalicenses para um fim-de-semana de puro relaxamento com vista ao equilíbrio entre o corpo e a mente.

Do programa, que termina no domingo seguinte, destaque para a dinamização de duas palestras de alimentação saudável, uma sobre a dieta do paleolítico e outra sobre alimentação curativa; para a realização de uma aula de Yoga, de Yoga do Riso e de Yoga Tibetano e para um concerto meditativo.

Promovida pelo R-equilíbrio, a iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e destina-se ao público em geral. O horário é o seguinte: sexta: 18h00-23h00, sábado: 10h30- 21h30 e domingo: 10h30-19h00. A entrada é livre.