Filipe Oliveira é reforço do F.C.Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão assegurou a contratação de Filipe Oliveira, jogador de 24 anos, que representava o Marítimo, para as próximas duas temporadas.

Filipe Oliveira atua como médio, de pé esquerdo, terminou a formação no Benfica e depois transferiu-se para a Madeira, onde no último ano fez 15 jogos pela equipa treinada por Daniel Ramos. Foi precisamente do treinador que ouviu boas referências do Futebol Clube de Famalicão.

“Ainda antes de sequer equacionar vir para cá jogar já havia escutado elogios ao clube e aos seus adeptos. Quando surgiu a oportunidade de poder vir para cá fiquei entusiasmado com a ideia e agora estou ansioso de comprovar no estádio aquilo que me foi dado a conhecer, de uma massa adepta exigente, muito próxima e que nos acompanha para todo o lado”, disse o novo jogador do FC Famalicão.

Filipe Oliveira alternou na última temporada atuações na equipa principal do Marítimo e na formação secundária, com 26 jogos realizados.

O Futebol Clube de Famalicão inicia este domingo estágio em Melgaço, onde a equipa fica a trabalhar até sexta-feira.