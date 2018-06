Filipe Carneiro bate record pessoal

O atleta Filipe Carneiro da Associação de Boccia Luís Silva, continua a prosseguir a sua época competitiva com sucesso, na modalidade de atletismo adaptado.

O famalicense, após a participação no meeting Internacional em Barcelona, no mês de maio, voltou a competir nas provas de preparação realizadas nas pistas de atletismo da Maia e de Lousada, onde melhorou as suas marcas na distância de velocidade de 100 metros em cadeira de rodas para 16.71 segundos e nos 200 metros realizou a marca de 30.70 segundos.

Filipe Carneiro, encontra se em fase de preparação tendo em vista os Campeonatos de Portugal que se realizam no mês de julho em Leiria, pretendendo alcançar marcas que possibilitem participar nos Campeonatos da Europa que se realizarão em Berlim no mês de Agosto .