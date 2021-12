Filipe Brito: O famalicense que dá dicas de como devem circular ciclistas e condutores nas estradas (c/vídeo)

O ciclista de competição famalicense Filipe Brito tem utilizado as redes sociais para sensibilizar a comunidade que circula nas estradas, quer de bicicleta, quer de carro.

Os vídeos, partilhados na página do atleta, relatam situações do dia-a-dia e a forma como elas, na opinião do desportista, devem ser geridas parte a parte, entre ciclistas e condutores.

Na opinião do famalicense, o bom senso deve sempre perdurar nas estradas, onde bicicletas e carros estão autorizados a circular, mesmo que existam vias dedicadas aos veículos de duas rodas.

Os vídeos levam à reflexão dos internautas e à troca de argumentos / opiniões através dos comentários.