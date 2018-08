Filas no registo civil de Famalicão começam às 6 da manhã

Renovar o cartão do cidadão no serviços do registo civil do concelho tem sido uma missão quase impossível para a maioria dos emigrantes que por cá estão durante este mês de Agosto.

Com a falta de espaço e funcionários para atender as centenas de pessoas que procuram este serviço, o método encontrado por muitos para conseguir, por exemplo, renovar o cartão do cidadão, é madrugar e ir para a porta do registo civil às 6 da manhã.

“Estes dias cheguei às 10h00 e não havia senhas. Fui aconselhado por um senhor a vir cá hoje mas cedo, cheguei às 6 da manhã e felizmente consegui resolver a minha situação.”

Paulo Silva – Emigrante famalicense residente em França

A situação não é nova mas agrava-se sempre neste período do ano. A solução poderá surgir nos próximos anos quando for aberta a Loja do Cidadão de Vila Nova de Famalicão, que deverá ficar instalada no Centro Comercial D. Sancho I – espaço da antiga superfície comercial “Inô” -, local que já se encontra arrendado à autarquia famalicense.