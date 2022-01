Fica em liberdade c/apresentações periódicas homem que fugia à Polícia e matou jovem em Vila do Conde

O HelpInTex, projeto do CeNTI, CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário e da empresa António Salgado visa desenvolver uma nova linha de tapetes multifuncionais e inteligentes. Trata-se de uma nova geração de tapetes que aumenta a proteção da propriedade privada, porque para além de garantir proteção no interior das habitações, através de um sistema sensorizado integrado na estrutura têxtil, também são antiderrapantes, assegurando maior segurança aos utilizadores.

O HelpInTex tem como principal função a de deteção e comunicação de presença e/ou movimento através de um sistema sensorizado, funcionando como um sistema ativo de monitorização remota capaz de detetar e comunicar/alertar sobre a presença e/ou movimentos na habitação (ou numa dada divisão da mesma).

As soluções inovadoras que apresenta enquadram-se no importante e estratégico mercado dos têxteis-lar e, para além disso, é um método de segurança nomeadamente na criminalidade contra a propriedade privada e cuidados de saúde.

Para garantir o sucesso do projeto, foi definido um consórcio multidisciplinar com valências complementares nas áreas chave de inovação composto pela empresa António Salgado e duas entidades do ENESII – Entidades Não Empresariais do Sistema de I&I -, o CITEVE e o CeNTI.