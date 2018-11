Festival Ymotion com concurso, mostra, homenagem e gala

O Ymotion 2018 – Festival de Cinema Jovem de Famalicão está na reta final com a exibição das mais de 51 curtas-metragens eleitas a concurso, com a organização de uma mostra sobre “O Novíssimo Cinema Português” e com a realização da Gala Final durante a qual serão conhecidos os vencedores e onde haverá uma homenagem a Lúcia Moniz pela sua carreira cinematográfica.

A exibição dos filmes em competição e votação do prémio do público arranca segunda-feira, dia 3 de novembro, e culmina com a sessão de encerramento e entrega de prémios no dia 10 de novembro. Pelo meio há o ciclo de cinema português comissariado por Rui Pedro Tendinha e a antestreia do filme Imagens Proibidas de Hugo Costa, com Elmano Sancho, Diana Costa e Rita Redshoes.

Mais informações em http://www.ymotion.org.