Festival Vaudeville Rendez-Vous traz dez espetáculos de circo a Famalicão

O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous – o mais influente festival de circo contemporâneo da região Norte – está de regresso às cidades de Braga, Guimarães e Famalicão, entre os dias 25 a 28 de julho. Promovido pelo Teatro da Didascália, o evento assinala este ano a sua quinta edição e integra um total de 10 espetáculos na programação: três dos quais estreias absolutas e ainda quatro estreias a nível nacional. Ao total das 21 apresentações, de entrada gratuita, somam-se ainda várias atividades orientadas pelo Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), o habitual showcase para programadores internacionais e ainda a realização de um debate sobre a nova vaga de artistas nacionais de circo contemporâneo.

O evento foi apresentado esta sexta-feira, em conferência de imprensa, realizada no Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG). A sessão contou com as presenças de Bruno Martins, diretor artístico do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous; Lídia Dias, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga; Paulo Silva, responsável da Cultura da Câmara Municipal de Guimarães; e Leonel Rocha, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Para Leonel Rocha, “é uma satisfação enorme assistir ao crescimento deste festival que começou há cinco anos em Vila Nova de Famalicão”. O responsável sublinhou que o Vaudeville Rendez-Vous “foi sem dúvida uma aposta ganha, com grandes benefícios para o festival mas principalmente para o território”. Também Lídia Dias apontou “a enorme qualidade do projeto”.

Para Paulo Silva o festival é o reflexo da enorme aposta destas cidades na cultura e acrescentou “este território está no pódio da aposta cultural e artística nacional”.

Com uma programação que se distingue por fazer chegar a Portugal, em especial à região Norte, alguns dos principais e mais influentes criadores internacionais, o festival tem vindo a consolidar a sua missão de apresentar propostas artísticas que se distinguem dos padrões estéticos e técnicos habitualmente associados ao novo circo. Em colaboração com o INAC, o Teatro da Didascália promove ainda, entre 2018/2019, uma bolsa de criação para os melhores alunos da primeira vaga de 2018, permitindo que estes desenvolvam uma obra com estreia prevista na edição de 2019.

O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous abre, já no próximo dia 25 de julho, com a estreia nacional do espetáculo Somos, às 22h00, em Braga, no Rossio da Sé. Da companhia sul-americana El Nucleo, o espetáculo conta com dois acrobatas de 30 anos que, nascidos na Colômbia, vivem na Europa e se deixam inspirar por temas como o encontro, a solidão e o lugar de todos no mundo. Somos será também apresentado no dia 27, às 22h00, na Praça D. Maria II, em Famalicão.

Estreias absolutas que “invadem” o norte do país

Com uma assinatura cem por cento nacional, a companhia Radar 360º, apresenta “uma performance deambulatória escrita para o espaço público, que convida o espectador a refletir sobre o tema “Amor” na sociedade contemporânea”. ARQUÉTIPO – ACTO III – Imortal resulta de uma coprodução com o festival, estreando-se de forma absoluta na Avenida Central de Braga, no dia 26 de julho, às 19h00. Com uma linguagem artística, que se situa entre a dança e a acrobacia contemporânea, o espetáculo volta a ser apresentado em Guimarães (Jardim Público da Alameda), no dia 27, às 19h00, e em Vila Nova de Famalicão, no dia 28, às 11h00.

Kadok, da Oliveira & Bacthler – uma companhia de novo circo luso-americana –, chega a Guimarães, cidade que acolhe a estreia deste espetáculo, às 22h00 de dia 26, no Largo da Oliveira. Tendo como ponto de partida o conceito de “casa”, o espetáculo conta com a performance de uma bailarina, um malabarista e uma trapezista que nos dão a conhecer um universo que remete o público para obras dos artistas Louis Bourgeois e Tadeusz Kantor. Kadok parte rumo a Braga, onde se apresenta às 22h00 do dia 27, no Rossio da Sé. Já no dia 28 é a vez da Praça D. Maria II, em Famalicão, receber o espetáculo, às 19h00.

Destaque ainda para Esboço para Paraísos que chega ao festival pelas “mãos” do INAC em coprodução com o festival. Assumindo-se como uma “tentativa de redefinir, imaginar e trair a ideia de paraíso”, o espetáculo resulta de um trabalho desenvolvido de forma coletiva, com jovens artistas de circo do INAC, e traduz-se em “gestos acrobáticos paradisíacos”. Esboço para Paraísos estreia-se em Famalicão, no dia 26, às 22h00, sendo novamente apresentado no Largo do Paço, em Braga, às 19h00, no último dia do festival.

A influência francesa e belga no circo contemporâneo em estreia nacional

São três os espetáculos de origem francesa e belga que se estreiam na quinta edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous. Boat – Transe Poétique é trazido pela companhia francesa Hors Surface que se estreia a nível nacional, em Famalicão, no dia 26, às 19h00. A performance, que dará a conhecer ao público uma interpretação muito pessoal do poema “Le Bateau Ivre”, de Arthur Rimbaud, será também apresentado no dia 28, no Largo Condessa de Juncal, em Guimarães, às 11h00.

“Flaque é um pedaço de malabarismo, para a noite ou o início da manhã, feito para ser apresentado em qualquer lugar.” É assim que a companhia De Fracto descreve Flaque, um espetáculo que procura criar situações que se possam transgredir, levando também o público a participar nessa infração de regras que foram criadas para quebrar. A performance é depois apresentada em Guimarães, no dia 27, às 22h00; e depois em Famalicão, no dia 28, às 22h00.

A companhia Cirque Rouages estreia Sodade, uma performance “em torno de um cabo infinito”, onde quatro corpos em equilíbrio vão evoluir “como ondas de um tempo passada que retorna e continua incessantemente”. O espetáculo integra ainda dois músicos que tocam, cantam e contam uma fábula a grande altura. Sodade é o espetáculo de encerramento do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous (dia 28), no Jardim do Paço dos Duques, em Guimarães, às 22h00.

Diferentes influências geográficas reúnem-se entre escaladas e baldes

A programação do festival completa-se com Dame du Cirque, Phasmes e Saut. Três espetáculos apresentados por companhias com várias influências, nomeadamente nacional, espanhola, francesa e também do Camboja. Dame du Cirque – que será apresentado no dia 28, às 11h00, em Braga – inspira-se na via de escalada no gelo com este nome, localizada em Gavarnie (França), onde o alpinista Pau Escalé morreu. O espetáculo aborda assim o alpinismo e a “filosofia que envolve a vida na montanha”, chegando ao festival pela companhia ibéricatroposfera.xyz.

Criada em 2015 e reconhecida como ímpar na sua arte pluridisciplinar, pela exigência e risco e compromisso físico e emocional que aporta aos seus artistas, a companhia Libertivores (França/Camboja) faz chegar Phasmes ao Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous. O espetáculo “inventa uma nova linguagem acrobática, partindo do corpo cru, táctil e transmutável para questionar o lugar do homem na natureza” e pode ser visto em Guimarães (Jardim do Paço dos Duques), no dia 26 de junho, às 19h00. Phasmes será ainda apresentado em Braga (Largo D. João Peculiar), no dia 27, também às 19h00.

Saut, o nome do espetáculo apresentado pela companhia Le Colletif Bigbinôme, significa “salto” em português e não poderia ser mais elucidativo daquilo a que o público pode assistir. Com quatro jovens acrobatas, a performance é composta por saltos de tirar o fôlego, cambalhotas enquanto os artistas se projetam no ar ou pela formação de pirâmides sempre maiores e mais altas. A cenografia integra vários baldes que, enquanto objeto, permitem a criação de uma plataforma animada através de um jogo, no qual o público é também impelido a entrar. Com elementos oriundos de Portugal, França e Camboja, o espetáculo pode ser visto em Famalicão, às 19h00, no dia 27; e em Guimarães, às 19h00, no dia 28.

Um festival que se complementa com muitas atividades

A programação do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous é complementada com várias atividades paralelas, pensadas tanto para o público em geral, como também para os artistas profissionais que encontram ações de especialização. Neste sentido, o INAC volta a orientar três oficinas: “Acrobacia Aérea”, “Manipulação de Objetos” e “Equilíbrio.” Com passagem pelas três cidades que acolhem o festival, as oficinas realizam-se nos dias 26 e 27 de julho, às 10h00, e no dia 28, às 14h00.

Na agenda de dia 27 do festival, há ainda espaço para aquela que é a terceira edição do Showcase. O momento – que se realiza no Centro Internacional de Artes José de Guimarães (CIAJG), em Guimarães, às 11h00 – tem vindo a consolidar-se no evento pela importância que representa na promoção e difusão dos artistas nacionais e dos seus projetos, junto de programadores portugueses e internacionais. Esta edição conta a presença de vários, convidados, com destaque para os representantes de quatro instituições internacionais ligadas ao circo contemporâneo: Thomas Renaude – Maison de Jungles (França), Steven De Jonge – Festival Miramiro (Bélgica), Alfred Konijnenbelt – Festival Spoffin (Holanda) e Isabel Joly – Federação Europeia de Escolas Profissionais de Circo (França).

Inspirado na consolidação do triângulo Braga, Famalicão e Guimarães na promoção do circo contemporâneo em Portugal, assim como na abertura a norte do país do primeiro curso profissional de circo, o festival vai ainda promover um debate com o tema “O que fazer com esta nova vaga?”. O momento – que decorre no dia 28, às 16h00, no GNRation, em Braga – incita à

reflexão e discussão de todo um ciclo que se tem vindo a consolidar no âmbito do circo contemporâneo, tendo em conta a importância que a região tem vindo a ganhar e do contributo que o Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous tem dado para essa mesma afirmação.