Festival Vaudeville arranca segunda-feira

A 7º edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous apresenta 13 espetáculos, em Barcelos, Braga, Famalicão e em Guimarães. Dos eventos culturais disponibilizados, dois são estreias absolutas e cinco são estreias nacionais. As atividades iniciam-se a 19 de julho e terminam a 24 de julho. Organizado pelo Teatro da Didascália, o festival pretende promover a programação nacional e internacional de circo contemporâneo, artes de rua e formas transdisciplinares no espaço público.

O primeiro espetáculo a ser exibido é “Váld”, que vai ter estreia absoluta no dia 21 de julho, pelas 21 horas, no Jardim do Paço dos Duques, em Guimarães. No dia 22 vai decorrer a estreia absoluta de “Do you still want to dance with me?”, pelas 18 horas, no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão.

Os espetáculos “Pulse”, “Random”, “ Baïna[na]”, “Wake up!” e “Là-bas” são as estreias absolutas apresentados na 7º edição do festival. “Roll with it”, “3D”, “Copyleft”, “Otus Extracts”, “Rizoma” e “Espera” são os restantes eventos culturais que completam a programação de Vaudeville e que vão decorrer nas quatro cidades do Quadrilátero Cultural (Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães). Além das peças e apresentações, Vaudeville também cede quatro oficinas de criação destinadas ao público, duas masterclasses orientadas para profissionais das artes, uma oficina dirigida a malabaristas e skaters e uma sessão de pitching entre criadores e programadores.

As atividades pertencentes ao festival são gratuitas e desenrolam-se ao ar livre. No entanto, esta edição obriga à reserva de bilhetes antecipada. Para mais informações, os interessados podem consultar o site www.teatrodadidascalia.com .