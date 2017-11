FESTIVAL TEATRO CONSTRUÇÃO COMEÇA SÁBADO

Começa este sábado, 4 de novembro, às 21h30, a 31.ª edição do Festival Teatro Construção. A estreia da peça “Ser Português”, marca o primeiro dia do festival que vai até 17 de dezembro. Ainda em novembro, seguem-se, no dia 11, a peça “Sozinha”, de El Sapinho Theatro; no dia 18, o Peripécia Teatro apresenta “13”, e no dia 25 a companhia de Teatro Marinheiro Só, do Brasil, estreia em Famalicão “Lembrança da Bahia”.

Em dezembro, o Festival Teatro Construção volta-se para o público infantil. No dia 3, o Jangada Teatro apresenta “O Principezinho” e, no dia 10, o grupo “Os Musiké” apresenta “Derrota da Bruxa Poluição”. A Fértil Cultural encerra o festival, com a apresentação, no dia 17 de dezembro, da peça “Papim Papa Palavras”.

Todas as peças são apresentadas no auditório da ATC, em Joane. A programação, horários e preços do festival em www.festivalteatroconstrucao.pt.

Recorde-se que o certame, que tem o apoio da Câmara Municipal, é organizado pela Associação Teatro Construção (ATC) que, este ano, comemora o 40.º aniversário.