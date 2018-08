Festival Sons da Celtibéria regressa a Antas no próximo fim-de-semana

É já no próximo fim-de-semana que a freguesia de Antas, em Vila Nova de Famalicão, recebe a sexta edição do festival Sons da Celtibéria.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal com o apoio da junta de freguesia local, realiza-se na próxima sexta e sábado, dias 24 e 25 de agosto, no Adro da Igreja, tem entrada gratuita e promete voltar a trazer o universo celta para a agenda cultural do concelho famalicense.

Do programa da iniciativa destaque para a atuação do grupo espanhol “Briganthya”, para a exposição “Os Gaiteiros no Entre-Douro-e-Minho”, patente no Salão da Sede da Junta de Freguesia e para a habitual mostra de produtos da terra que se realiza nos dois dias do certame, com o melhor do artesanato e da gastronomia local.

Recorde-se que a iniciativa “Sons da Celtibéria” nasceu em 2013 com o objetivo de promover a fruição e um novo olhar sobre a música tradicional do país e da região então denominada Celtibéria. O ritmo, a linguagem popular, o uso de instrumentos, como o violino, a harpa, a gaita de foles, os tambores em pele e as flautas, são elementos indissociáveis deste conceito musical que a autarquia famalicense pretende preservar e promover através desta atividade.