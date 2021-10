Festival Internacional de Órgão em Famalicão e Santo Tirso

Aproxima-se a semana principal do FIO – Festival Internacional de Órgão. A sétima edição começa a 22 de outubro e termina no último dia mês, com concertos em espaços religiosos de Famalicão e Santo Tirso.

Em Famalicão, o festival começa na igreja matriz de Ribeirão, no dia 29 de outubro, às 21 horas, com um recital de Franz Hauk. No dia seguinte, à mesma hora, a igreja matriz de Gondifelos recebe um recital de Radoslaw Marzec; a 31 de outubro, às 17 horas, no Mosteiro de Landim, pode assistir ao recital pelo grupo Ministriles de Marsias.

Em Santo Tirso, nos dias 22 e 23, às 21 horas, há recitais no Mosteiro e na igreja matriz de Santa Cristina do Couto, com Andrea Macinanti e Michael Schoch, respetivamente. No dia 24, às 17 horas, o auditório do Instituto Nun´Alvres recebe Rosana Orsini e Marco Brescia.

Este festival é uma organização da Tagus Atlanticus – Associação Cultural e a JMS Organaria.

Toda a programação em https://www.festivalinternacionaldeorgao.com/programacao

(Foto Arquivo)