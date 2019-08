Festival Internacional de Circo Vaudeville já tem data para o proximo ano

Já são conhecidas as datas da próxima edição do maior festival internacional de circo contemporâneo do país

Após o sucesso da última edição, que terminou este fim de semana, o Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous, promovido pelo Teatro da Didascália, anunciou as datas de 2020. O maior festival internacional de circo contemporâneo do país regressa entre 22 e 25 de julho.

Durante quatro dias, a iniciativa levou milhares de pessoas às quatro cidades minhotas onde decorreu o festival: Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos. No total, foram apresentados 13 espetáculos, muitos deles estreias de reputadas companhias nacionais e internacionais e todos de entrada gratuita. O Vaudeville Rendez-Vous tem vindo ainda a apostar numa programação paralela intensa, com atividades para a comunidade, que incentivam a formação de novos públicos.

Criado pelo Teatro da Didascália, o festival pretende dar a conhecer as melhores práticas do circo contemporâneo, promovendo, simultaneamente, os artistas emergentes, e intensificando o número de coproduções. O evento foi reconhecido pelo júri internacional do Europe For Festivals/Festivals For Europe, com o selo EFFE Label 2019-2020.