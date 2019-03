Festival Harmos com três concertos em Famalicão

De 19 a 24 de março, o festival Harmos volta a reunir em Portugal os melhores alunos de algumas das mais conceituadas escolas superiores de música da Europa. A iniciativa, organizada pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Politécnico do Porto (ESMAE), terá três concertos em Vila Nova de Famalicão, todos às 21h30.

O primeiro, no dia 21, na Igreja Paroquial de Portela Santa Marinha, com a atuação do grupo holandês Azalaïs Quartet (Koninklijk Conservatorium Den Haag). No dia 22, o Aurora Wind Quintet (Norwegian Academy of Music), da Noruega, atua no salão da Junta de Freguesia de Mogege, e no dia 23, o Centro Cultural e Juventude de Joane recebe o concerto do “Imparatus Duo”, da ESMAE.

Na celebração do 13.º aniversário, o Harmos, reconhecido nacional e internacionalmente, é um evento de referência na apresentação e promoção de novos artistas e das escolas que os formam.

Para além de Famalicão, o festival vai, também, passar pelo Porto, Barcelos, Braga, Mondim de Basto e Santa Maria da Feira.