Festival Famalicão Visão’25 entra na reta final

Arranca hoje a última semana do Festival Famalicão Visão’25 que decorre sob o tema Comunidade de Futuro. Foram mais de 30 dias de atividades e iniciativas que mobilizaram e envolveram os famalicenses no debate e reflexão sobre as prioridades estratégicas para o concelho nos próximos anos. Na reta final do evento destacam-se três grandes iniciativas que marcam a atualidade.

Esta terça-feira, 23 de outubro, a partir das 9h00, no auditório da Fagricoop – Cooperativa Agrícola dos Produtores de Leite de Vila Nova de Famalicão realiza-se o II Fórum Bio Capital com os objetivos de capacitar parceiros e fomentar o aparecimento de novos negócios no setor agrícola e agroalimentar, refletindo sobre as políticas públicas e os desafios colocados à produção biológica e analisando dinâmicas e tendências de consumo e comercialização de produtos.

Na quarta-feira, dia 24, pelas 10h00, no Centro de Estudos Camilianos, em S. Miguel de Seide decorre o II Fórum de Inovação Social, com uma reflexão sobre os novos desafios das organizações sociais, configurando-se perspetivas à inovação e explorando-se novos caminhos e possibilidades de apoios às instituições. A iniciativa conta com a apresentação, análise e debate sobre práticas de inovação social existentes em Famalicão, face às políticas públicas e incentivos atualmente existentes.

Na sexta-feira, dia 26, realiza-se também no Centro de Estudos Camilianos, a partir das 9h00, o colóquio “A linha do Tempo e o Tempo de Reabilitar”, reunindo um conjunto diversificado de especialistas nacionais nas áreas da arquitetura e do património. Pretende-se no fundo, promover uma reflexão sobre a evolução da arquitetura tradicional até à contemporânea e as atuais dinâmicas de reabilitação segundo os contextos dominantes no território famalicense (rural, urbano, industrial). Na sessão será entregue o Prémio de Reabilitação Januário Godinho e inaugurada a exposição “A Linha do Tempo”.

Entretanto, na quinta-feira, pelas 18h00, decorre na Casa das Artes a iniciativa International Day, com o encerramento do dia de boas-vindas aos estudantes estrangeiros em Famalicão e do dia de acolhimento das comitivas de Arteixo, Galiza, e de Liverpool, Reino Unido. A sessão ficará marcada pela formalização do Manifesto VNF.Alliance, que reúne um primeiro grupo de subscritores comprometidos com a estratégia de diplomacia para a internacionalização do concelho.

Sob o tema Comunidade de Futuro, o Festival Famalicão Visão’25 realiza-se até 27 de outubro, com a colaboração de mais de 60 entidades e a promoção de cerca de 25 ações diversificadas e descentralizadas, que envolvem diretamente muitas centenas de pessoas.

Recorde-se que o projeto Famalicão Visão 25 nasceu em 2014 no enquadramento da elaboração do Plano Estratégico 2014-2025 para o concelho, que apontou para o desenvolvimento de uma comunidade verde tecno-industrial global, num território verde multifuncional. Na altura, a autarquia utilizou o sofá para questionar os famalicenses sobre “como gostariam de ver Famalicão daqui a 10 anos?”, envolvendo-os num verdadeiro ato de cidadania e de participação cívica. Mais de mil pessoas sentaram-se no sofá e partilharam os seus projetos para o futuro com a comunidade.

Entretanto, em 2016, realizou-se a segunda edição do festival, sob o lema “Marcas de Futuro”, com um pedido sério de compromisso e envolvimento dos famalicenses com a comunidade. A questão colocada era “O que podes fazer por Famalicão”, sendo que a resposta implicava diretamente uma vontade e um compromisso. Compromisso esse que se pretende agora renovar com a pergunta “O que mais gosta de Famalicão?” a dar a ignição para uma grande reflexão coletiva sobre o futuro da comunidade.

O sofá amarelo acompanhará as várias iniciativas interpelando e interagindo com os famalicenses.

Consulte toda a programação no linkhttp://www.vilanovadefamalicao.org/_atividades_fv25