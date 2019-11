Festival de Teatro Construção promete espetáculos de grande qualidade

A trigésima terceira edição do Festival de Teatro Construção decorre de 23 de novembro a 22 de dezembro, com oito peças de outras tantas companhias. As novidades desta edição foram avançadas ao CIDADE HOJE, pelo director-geral da Associação Teatro Construção.

A ATC, com sede na vila de Joane, pretende proporcionar à comunidade espetáculos de grande qualidade técnica e artística, como confirma Francisco Melo.

Orientado para o público em geral e para os mais novos, com um conjunto de peças para a infância, o Festival de Teatro Construção conta com duas companhias brasileiras, uma das quais em estreia nacional.

Pode assistir aos espetáculos pelo preço de 4 euros, para o público em geral, e 3€ para sócios da ATC e estudantes.

Programação Público Geral

Sábado – 23 de nov. 21.30h – Pó – Peripécia Teatro

Sexta – 29 de nov. 21.30h – espetaculo Fogo – Trigo Limpo

Sexta – 6 de dez. 21.30h – espetáculo Matilde e Alice (Estreia)- coletivo de mulheres

Sábado – 14 de dez 21.30h – Os velhos não vão de Férias – Fértil

Programação Infância

Domingo – 24 de nov. 17.30h – João e o pé de feijão – Partículas Elementares

Domingo – 01 de dez. 17.30h – Refúgio (Maionetas) – Mandrágora

Domingo – 08 de dez. 17.30h – Beatriz e o Peixe Palhaço – Elsa Pinho

Domingo – 22 de dez. 17.30h – Uma Noite Especial – Cia Nós as Duas