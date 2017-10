FESTIVAL DE TEATRO ATC

De 4 de novembro a 17 de dezembro, a Associação Teatro Construção leva a cabo a trigésima primeira edição do seu Festival de Teatro. A iniciativa foi apresentada esta manhã, com a organização a dar conta de espetáculos para o público em geral (novembro) e para a infância (dezembro). A novidade deste ano é o site (www.festivalteatroconstrucao.pt) no qual os interessados podem obter mais informações sobre as peças a exibir e reservar bilhetes.

