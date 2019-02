Festival de Teatro Amador Terras de Camilo vai até maio

O teatro amador em Famalicão tem palco, desde há 13 anos, no Centro de Estudos Camilianos. Trata-se do Festival de Teatro Amador Terras de Camilo que, este ano, arranca no dia 24 de fevereiro, prolongando-se até maio com uma dezena de encenações teatrais.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal, em parceria com o GRUTACA – Grupo de Teatro Amador Camiliano, decorre no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, e estreia com “Verdegar”, pelo Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto.

Até maio há muito teatro para ver, com o certame a terminar no dia 25, com um Jantar Tertúlia Camiliana. Todos os espetáculos têm entrada livre, mas sujeita à lotação da sala. Mais informações e programação em www.vilanovadefamalicao.org.