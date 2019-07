Festival de circo contemporâneo com mais de 40 atividades públicas

O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous arranca a 24 de julho, em Barcelos, e termina a 27 em Vila Nova de Famalicão. Ao longo de quatro dias há uma intensa programação a decorrer, em simultâneo, em Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Braga e Guimarães. São mais 40 atividades públicas – 28 apresentações dos 13 espetáculos programados e uma série de atividades paralelas compostas por 3 oficinas de formação para o público em geral, 1 laboratório de criação para circo contemporâneo para estudantes e profissionais das artes performativas, 1 showcase para programadores e um debate sobre as redes de cooperação artística.

Saiba o que pode ver em Vila Nova de Famalicão

Pelat – Joan Català | Espanha – 25 julho, 19:00, Praça Dona Maria II

Furieuse Tendresse – Cirque Exalté | França – 25 Julho, 22:00, Parque da Juventude

Oficina- acrobacia aérea – 25 Julho, 10h – 13h Praça D. Maria II

Angustus – Jonathan Frau & Jorge Lix | Portugal / França – 26 julho, 19:00, Praça D. Maria II

A fábrica da mentira – Elvis Mendes | Portugal – 26 julho, 22:00, Praça Dona Maria II

Oficina – manipulação de objetos – 26 julho,10h – 13h, Praça D. Maria II

Belly of the whale – Ockham’s Razor | Reino Unido – 27 julho, 11:00 Parque da Juventude

Zoog – Amir and Hemda | França/Espanha/Suécia – 27 julho, 19:00 Praça D. Maria II

Bal trap – La Contrabande | França – 27 julho, 22:00 Praça D. Maria II

Oficina – equilíbrio – 27 julho, 10h – 13h, Praça D. Maria II

Debate: Redes de cooperação artística, do micro ao macro – dia 27, 16:00, VN Famalicão