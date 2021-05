Festival de Cinema Jovem de Famalicão com inscrições abertas até 7 de outubro

As inscrições de curtas-metragens estão abertas até 7 de outubro. A última fase da sétima edição do Ymotion vai realizar-se do dia 8 até ao dia 13 de novembro. “O Ymotion é a grande referência em Portugal do cinema jovem”, declarou o jornalista e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha.

Rui Pedro Tendinha, também comissário do Ymotion, juntamente com a vereadora da Juventude do município famalicense, Sofia Fernandes, lançaram o desafio à participação no festival, na última sexta-feira, dia 7 de maio. O argumentista Tiago R. Santos e o jornalista Tiago Alves também estiveram presentes no lançamento.

Neste encontro também foi divulgado os elementos do júri da nova edição. É presidido pelo argumentista Tiago R. Santos e composto por Leonor Teles, realizadora e vencedora do “Urso de Ouro” de curta-metragem, na edição de 2016 do Festival de Berlim, por Filipe Ruffato, realizador vencedor da última edição do Ymotion, Benedita Pereira, atriz, e pelos jornalistas Tiago Fernandes, Pedro Oliveira e Ana Markl.

O Festival de Cinema Jovem vai ser responsável por atribuir oito prémios: “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros, à melhor curta-metragem; vão ser ainda entregues prémios nas categorias de “Prémio Escolas Secundárias” e “Prémio Melhor Documentário”, no valor de 750 euros, de “Prémio Melhor Curta de Animação”, no valor de 600 euros, “Prémio do Público”, no valor de 350 euros, e prémios para “Melhor Representação”, “Melhor Direção de Fotografia” e “Melhor Argumento”, no valor de 250 euros.

A fase final, a realizar-se de 8 a 13 de novembro, vai ser dividida entre a Casa da Juventude, Centro de Estudos Camilianos e a Fundação Castro Alves. Na noite do dia 13 de novembro vão ser conhecidos os vencedores. Durante a semana de encerramento, vai realizar-se a habitual mostra “O Novíssimo Cinema Português”, coordenada por Rui Pedro Tendinha. Adicionalmente, no dia 12 de novembro, a banda Capitão Fausto vai protagonizar um momento musical no Centro de Estudos Camilianos, seguido de uma conversa com a audiência sobre o filme concerto “Sol Posto”.