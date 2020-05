Festival de Cinema Jovem de Famalicão arranca segunda-feira

As inscrições para o Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão abrem segunda-feira, dia 11 de maio, enquanto que a sexta edição do festival será apresentada a partir das 17 horas, em direto, a partir do Facebook do Município de Famalicão e do Ymotion. A apresentação conta com a vereadora da Juventude da autarquia famalicense, Sofia Fernandes, do argumentista e presidente do júri, Tiago R. Santos, e do comissário do festival, Rui Pedro Tendinha.

Ao todo serão oito os prémios atribuídos, com destaque para o “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, de 2500 euros, que será entregue à melhor curta a concurso.

Promovido desde 2015 pelo pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Famalicão, o Ymotion volta a distinguir as melhores curtas-metragens produzidas por jovens com idades entre os 12 os 35 anos. As curtas a concurso deverão ter uma duração máxima de 20 minutos e podem ser submetidas até ao dia 6 de outubro.

Além da competição, o Ymotion vai também promover um ciclo formativo online que decorrerá de 12 a 22 de maio, nas páginas de Facebook da Juventude de Famalicão e do Ymotion.

A fase final do Ymotion decorrerá de 2 a 7 de novembro, com os prémios aos vencedores e com a mostra “Novíssimo Cinema Português.