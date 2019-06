Está a decorrer, no Monte do Facho em Calendário, a festa em honra de Santa Catarina. Realce para atuação de Maria do Sameiro, na noite de sábado, a partir das 21h30, e para a missa campal, ao final da manhã de domingo, pelas 11h15, com transmissão pela Rádio Cidade Hoje, 94 FM. Durante a tarde deste dia, há muita música e animação. A Liga de Amigos do Centro Social de Calendário assegura, durante o fim de semana, o serviço de bar e refeições.