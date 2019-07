Festa dos Avós em Lemenhe

Centenas de idosos estiveram na tarde desta sexta-feira no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, na freguesia de Lemenhe, para celebrar o Dia Mundial dos Avós.

Este momento de confraternização foi organizado pelo pelouro da Família da Câmara Municipal de Famalicão, em colaboração com as instituições sociais do concelho. Além da eucaristia, houve partilha de lanche e animação musical.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, esteve no recinto do Santuário e enalteceu o papel que os avós têm no contexto familiar. O autarca destacou a experiência de vida dos seniores e o apoio que dão aos familiares.