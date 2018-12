Festa de Natal CIDADE HOJE encheu o Circo de Papel

Na tarde deste domingo, entre as 15 e as 18 horas, o Circo de Papel, que está instalado no Parque da Juventude, foi palco da Festa de Natal CIDADE HOJE.

Para além do espetáculo pelo Instituto Nacional de Artes do Circo, os ouvintes e leitores de CIDADE HOJE, que puderam desfrutar da música de Maria do Sameiro, foram presenteados com muitos prémios, ofertas dos nossos patrocinadores.



A festa de Natal foi a nossa prenda para todos aqueles que, todos os dias, nos acompanham e apoiam. Para todos, então, um Feliz Natal.