Festa de Maio anima fim-de-semana em Famalicão

Vila Nova de Famalicão dá esta, sexta-feira, o pontapé de arranque para mais uma edição da Festa de Maio: Flores & Trocas. A festa decorre na Praça D. Maria II até domingo, 13 de maio, dia em que viverá um dos seus pontos altos com a tradicional Batalha das Flores, que este ano vai contar com a participação recorde de dezena e meia de associações do concelho, respetivos carros alegóricos, e muitas centenas de pessoas envolvidas.

O cortejo iniciará com a participação do Grupo de Zés Preiras “Os Divertidos”, seguindo pelo centro da cidade, percorrendo as ruas Manuel Pinto de Sousa, em frente à Casa da Juventude, Adriano Pinto Basto, Alameda D. Maria II, Lourenço da Silva Oliveira e terminando na Praça D. Maria II.

Recorde-se que é com a “Festa de Maio” que Vila Nova de Famalicão dá o tiro de partida para o arranque dos festejos de rua, dos santos populares e das romarias de verão.

Promovida pela Câmara Municipal, a Festa de maio terá como epicentro a Praça D. Maria II, onde estarão reunidos os expositores de artesanato regional e as tasquinhas de doçaria tradicional, licores e produtos da terra. A festa estende-se também à Praça 9 de Abril, que por estes dias se transformará em “Praça da Arte”, com exposições, ateliês, oficinas de olaria e cerâmica e workshops.

A animação percorrerá toda a cidade com vários momentos musicais e artísticos.

Destaque ainda para a tradicional Procissão de velas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, que se realiza na noite deste sábado, dia 12 de maio. Saindo pelas 21h30 na Igreja Matriz Antiga.

Programa completo disponível para consulta em www.vilanovadefamalicao.org.