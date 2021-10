Festa de aniversário da Escola “Crescer Além da Dança”

A Escola “Crescer Além da Dança” comemora o 20.º aniversário no próximo sábado, dia 16 de outubro, com um evento/convívio que decorrerá durante toda a manhã.

A Escola estará de portas abertas das 9h30 às 12h30 para quem tiver a curiosidade de conhecer o seu espaço e juntar-se nesta comemoração da família “Crescer” como é carinhosamente chamada.

Este é um espaço não só de dança, mas um local de criação artística, como podem confirmar todos quantos por lá passaram ao longo destes anos. É que a Escola sempre teve como objetivos a formação técnica e artística em dança; o desenvolvimento das capacidades expressivas, criativas e estéticas; e procura dar a conhecer a dança de forma criativa e lúdica.

Recorde-se que a Escola “Crescer Além da Dança” foi constituída em 2001, pela professora Neuza Rodrigues, e é agora dirigida por um grupo de antigas alunas que partilham o amor pelo ensino da dança e dão continuidade a este projeto.

Com espaços no centro de Famalicão (Rua Barão da Trovisqueira) e nas Piscinas de Oliveira São Mateus, a Escola ensina às suas 100 crianças e jovens diferentes estilos de dança, tais como ballet clássico, pela Royal Academy of Dance; dança moderna e jazz, pela Imperial Society of Teachers of Dancing; dança contemporânea e ainda uma variedade de ateliers artísticos.

Ao longo do ano letivo oferece a todos os seus alunos e à comunidade famalicense vários workshops de dança que têm como público-alvo crianças, jovens e até adultos.

Nestes 20 anos soma ainda vários intercâmbios internacionais e co-produções, algumas com o apoio do município de Famalicão.