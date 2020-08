Fernando Valenzuela é reforço do F.C.Famalicão

Fernando Valenzuela é o mais recente jogador do Futebol Clube de Famalicão para a próxima temporada.

O extremo, de 23 anos, assinou por uma época com o clube famalicense.

Internacional sub-23 pela Argentina, Fernando Valenzuela vai iniciar a primeira aventura no futebol europeu, depois de ter representado o Barracas Central nas duas últimas temporadas. O argentino vestiu ainda as cores do Racing Club e do Nueva Chicago.

“Estou a cumprir um sonho. Sempre tive o desejo de jogar na Europa e, por isso, não podia estar mais feliz”, confessou, mostrando-se muito agradado pelo facto de poder estrear-se no futebol europeu ao serviço de “um clube que esteve em destaque na última temporada na Liga Portuguesa”.