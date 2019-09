Fernando Serrão, do Sporting, e Marisa Barros, do Salgueiros, foram os vencedores da vigésima edição da prova de atletismo Famalicão-Joane, uma organização da Associação Teatro de Construção.

No final da prova, disputada na manhã deste domingo, Fernando Serrão, que lutou até à linha de meta pela vitória, estava contente com o seu sucesso, naquela que foi a sua primeira participação. Mais fácil foi a vitória de Marisa Barros que chegou, destacada, a Joane. A atleta do Salgueiros fala de uma prova difícil que, no entanto, acabou por vencer com facilidade.

Carlos Costa e Fábio Oliveira, ambos da ACD S. João da Serra, fecharam o pódio masculino. No plano feminino, Sara Duarte, do Sporting, foi segunda, e em terceiro lugar ficou Cláudia Pereira, da ATC.

Quem não falta a esta prova é Paulo Cunha. O presidente da Câmara Municipal cumpriu os 12km que ligam a cidade à vila joanense e, no final, elogiou a ATC pela organização e pela promoção de hábitos de vida saudáveis

A Famalicão-Joane cumpriu-se na manhã deste domingo. Para além da prova de atletismo, houve duas caminhadas e o Bike Tour, entre a cidade de Famalicão e a vila de Joane. Esta jornada desportiva, que junta milhares de pessoas, começou na tarde de sábado, com a Famalicão-Joane dos Pequeninos.