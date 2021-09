Fernando Daniel em Famalicão: Ainda há uma última oportunidade de conseguir bilhete

Esgotaram em cerca de duas horas os lugares disponíveis para o concerto de Fernando Daniel, este sábado à noite, no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão.

Todos aqueles que conseguiram garantir a sua reserva devem, no dia do concerto, levantar os respetivos bilhetes no Parque da Devesa, a partir das 18h30 e até às 20h00.

Entretanto poderá surgir uma última oportunidade para aqueles que não conseguiram lugar. A organização, no dia do concerto, irá disponibilizar para os interessados os bilhetes que foram reservados mas não foram levantados.

Essa distribuição acontecerá a partir das 20h00, na zona de bilheteira, no recinto do espetáculo.