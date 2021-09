Fernando Daniel abrilhantou a noite de 900 pessoas no Parque da Devesa em Famalicão

Decorreu na noite deste sábado, o concerto do cantor Fernando Daniel, no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão.

O espetáculo esteve inserido no evento Famalicão Youth Fest, que trouxe milhares de pessoas à devesa.

A assistir ao concerto do artista da região de Aveiro estiveram mais de mil pessoas, sendo que apenas 900 conseguiram aceder ao recinto, tendo as restantes ficado do lado de fora, em pontos mais altos do parque com visibilidade para o palco.

No dia anterior Pedro Teixeira da Mota também esgotou a lotação do recinto.