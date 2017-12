FÉRIAS DE NATAL DOS JOVENS FAMALICENSES FICAM POR CONTA DA AUTARQUIA

A primeira pausa do ano letivo está a chegar e em Vila Nova de Famalicão a paragem é uma boa notícia para todos. Para os mais pequenos, porque chegaram as tão aguardadas férias e os momentos de brincadeira, e para os pais, porque graças aos programas de ocupação de tempos livres promovidos pela Câmara Municipal os seus filhos ficam bem entregues, a aprender e a divertir-se em segurança.

A partir da próxima segunda-feira, 18 de dezembro, cerca de quinhentas crianças do 1.º ciclo vão participar nas diversas atividades programadas no âmbito das Férias Desportivas e Recreativas do Natal. A iniciativa, promovida anualmente através do pelouro do Desporto, decorre até dia 22, sexta-feira, em vários espaços do concelho.

As atividades físicas e desportivas predominam no programa da iniciativa que, entre outros momentos, levará ainda os mais pequenos ao circo, na tarde do dia 19, e a Matosinhos, no dia 21, para assistirem ao musical “Alice e o País das Maravilhas no Gelo”.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pensou ainda nos jovens entre os 12 e os 16 anos e vai promover, através do pelouro da Juventude, mais um campo de férias “Aventura no Natal”.

Com mais de uma dezena de jovens inscritos, a iniciativa arranca também na próxima segunda-feira, dia 18, e durante cinco dias irá contar com um vasto programa de atividades inspirado na série de histórias “As Aventuras de Tintim”.

Mais informações sobre a “Aventura no Natal” em www.juventudefamalicao.org e sobre as Férias Desportivas e Recreativas em www.vilanovadefamalicao.org/_ferias_desportivas_2.