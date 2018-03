Férias Desportivas da Páscoa em Famalicão

As férias da Páscoa estão a chegar e com elas chegam também os momentos de aventura e conhecimento proporcionados pelas Férias Desportivas e Recreativas, promovidas pela Câmara de Famalicão e destinadas a crianças dos 6 aos 12 anos.

A iniciativa decorre entre os dias 26 e 29 de março, de segunda a quinta.

As inscrições podem ser efetuadas até dia 19, nos complexos das piscinas municipais, e já só restam algumas vagas.

Para além das habituais atividades físicas e desportivas, do cinema e dos workshops, este ano a iniciativa conta ainda com uma visita ao Oceanário de Lisboa, no dia 27, e ao Zoo de Santo Inácio, no dia 29.

Mais informações no portal do município, emwww.vilanovadefamalicao.org.