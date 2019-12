Férias de Natal cheias de energia

Cerca de quinhentas crianças inscritas no programa de ocupação das férias de Natal promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão que, este ano, foi alargado a várias freguesias do concelho, estão a ter dias cheios de energia e alegria.

A iniciativa, desenvolvida no âmbito do programa Famalicão Comunitário, começou quarta-feira e, até esta sexta-feira, dia 20 de dezembro, apresenta muitas atividades lúdico-desportivas que fazem as delícias dos mais pequenos e preenchem, de forma criativa, as férias escolares das crianças famalicenses, tais como visitas ao circo, cinema, desporto, visitas culturais aos museus, insufláveis e muito mais. São cerca de uma dezena de centros de ocupação dinamizados de forma descentralizada permitindo que as crianças de uma boa parte das freguesias de Famalicão desfrutem de umas férias diferentes, sempre acompanhadas por cerca de 80 monitores.

Recorde-se que este ano a Câmara Municipal decidiu alargar o âmbito e o alcance das tradicionais Férias Desportivas e Recreativas organizadas durante as interrupções letivas do Natal e Páscoa, com o projeto “Dias em Cheio – Férias Criativas de Famalicão”.