FENPROF acusa Ministério de esconder a dimensão da covid- 19 nas escolas

A Fenprof – Federação Nacional dos Professores acusa o Ministério da Educação de estar a esconder a real dimensão do impacto da covid-19 nas escolas.

A resposta que o Ministério da Educação deu não satisfez a Fenprof, que a considera «uma não resposta». De acordo com a Fenprof, o ME alega que a informação solicitada se relaciona com dados pessoais relativos à saúde e que seria necessário que os docentes infetados autorizassem a sua transmissão, sustentando ainda que a mera designação das escolas já permitiria a identificação das pessoas doentes pelas comunidades educativas e, acrescenta, nos meios mais pequenos, pela população em geral.

A Fenprof volta a dizer que é importante saber quais as escolas com casos covid e que procedimentos foram adotados.