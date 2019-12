Feira Semanal de Famalicão antecipada para dias 22 e 29

A Câmara Municipal informa que, uma vez que a tradicional Feira Semanal das próximas duas semanas coincide com os feriados nacionais de 25 de dezembro e 1 de janeiro, esta será antecipada para os dias 22 e 29 de dezembro, domingo.

Refira-se que a antecipação da Feira Semanal por parte da autarquia está prevista em regulamento municipal e implica o esforço dos serviços municipais para garantir aos comerciantes a realização da feira no período imediatamente anterior às festividades e para garantir aos famalicenses que aqui possam fazer as suas compras para as festividades de Natal e Ano Novo.

Com a organização da feira no domingo, a Câmara Municipal assegura também a limpeza do campo da feira para os dias festivos, permitindo assim a sua habitual utilização enquanto parque de estacionamento.