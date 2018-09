Feira de S.Miguel este fim de semana em Famalicão

Reza a história que no ano de 1205, por altura da atribuição do Foral de Vila Nova, El-Rei D. Sancho I ordenou “Mando também que façais feira”. Vila Nova de Famalicão continua a cumprir a ordem régia todas as quartas-feiras com a realização da feira semanal, mas há duas alturas no ano que o faz em ambiente de verdadeira festa e de valorização deste património cultural imaterial. É quando se realizam as duas Feiras Grandes anuais, também conhecidas como Feiras Francas. E é o que vai acontecer já neste fim de semana com a realização da Feira Grande de S. Miguel sob a atmosfera das vindimas e das colheitas.

Considerada uma das tradições mais antigas e genuínas de Vila Nova de Famalicão, a Feira Grande de S. Miguel é uma verdadeira festa à volta dos produtos e dos produtores locais e conta com vários momentos de animação e muita alegria que recriam os costumes de há vários séculos associados às gentes de Famalicão.

Destaque para o Mercado de S. Miguel, com o artesanato, as tasquinhas, os cantares tradicionais e os produtos mais frescos e naturais da terra e para a Exposição de Gado Bovino e Equino, a decorrer no centro da cidade (Praça D. Maria), entre sexta e domingo, que dão o mote para a realização de muitas iniciativas de animação paralelas, como os cantares tradicionais, a gala equestre, a vacada, o desfile de charretes e a desfolhada minhota, entre outras. No sábado, ao longo de todo o dia, há espaço para a realização da Feira Franca propriamente dita.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, salienta a dimensão cultural associada ao evento, mas realça também a importância que o evento tem para os produtores locais, que encontram aqui uma oportunidade para mostrarem e escoarem os seus produtos.

“É uma festa com a marca da nossa identidade, uma janela de oportunidade para os produtores e criadores locais e um bom programa de fim de semana para quem nos visitar”, refere o autarca, garantindo que “ninguém dará o seu tempo por mal empregue”.

Programa

28 de setembro – sexta

10h00 Mercado de S. Miguel – Agricultores / Artesanato / Tasquinhas

Exposição de Gado Bovino e Equino (Praça D. Maria II)

29 de setembro – sábado

08h00 Feira Franca

10h00 Mercado de S. Miguel – Agricultores / Artesanato / Tasquinhas

Exposição de Gado Bovino e Equino (Praça D. Maria II)

15h00 Concurso de Gado (Antigo Campo da Feira)

16h00 Cantares Tradicionais (Praça D. Maria II)

22h30 Gala Equestre (Praça D. Maria II)

23h30 Vacada (Praça D. Maria II)

30 de setembro – domingo

10h00 Mercado de S. Miguel – Agricultores / Artesanato / Tasquinhas

Exposição de Gado Bovino e Equino (Praça D. Maria II)

16h00 Desfile de Charretes (Ruas da Cidade)

17h30 Cantares Tradicionais (Praça D. Maria II)

19h00 Desfolhada Minhota (Praça D. Maria II)