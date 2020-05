Feira de Joane reabre dia 16 – Saiba quais são as regras para clientes e feirantes

A feira de Joane reabre no próximo dia 16, com todas as normas de segurança para feirantes e clientes.

As medidas estão a ser avaliadas pelas entidades envolvidas no processo, como é o caso da junta de freguesia e da GNR.

A Cidade Hoje está em condições de avançar com algumas das normas que vão ser estabelecidas na abertura da feira:

Espaço reduzido a uma entrada e saída

Entradas controladas de forma a que a lotação definida para a feira (100 pessoas) não seja ultrapassada

Comerciantes e feirantes devem respeitar as novas delimitações do espaço, criadas com as distâncias recomendadas pelas entidades de saúde

Todos os clientes e feirantes estão obrigados a usar máscara

Os comerciantes devem usar o equipamento de proteção tido por adequado (máscara), sendo obrigados a disponibilizar gel desinfetante e luvas descartáveis aos clientes

Cada feirante deverá ter o seu próprio contentor do lixo

Na recinto vão estar elementos da GNR e da junta de freguesia local a garantir que todas estas normas estão a ser cumpridas.